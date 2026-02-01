La Casertana si ferma a Cosenza, subendo la sua terza sconfitta consecutiva. I Falchetti passano in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Liotti, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato e vincono 3-1. Una buona partenza non basta ai campani, che ora devono fare i conti con un momento difficile.

È crisi per la Casertana che a Cosenza ha incassato il terzo ko di fila perdendo 3-1 al "San Vito" Marulla" dopo essere passata in vantaggio al 32' del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Liotti concesso per un fallo di mano di Langella. I Falchetti, poi, avrebbero potuto anche trovare il raddoppio fino all'intervallo ma prima Oukhadda e poi Pezzella hanno sciupato due buonissime occasioni. Musica diversa nella ripresa perché nel giro di poco più di un quarto d'ora Dametto e Anchor hanno ribaltato il punteggio costringendo la Casertana a rincorrere.

© Anteprima24.it - Liotti illude la Casertana a Cosenza: i Falchetti alla terza sconfitta di fila

La Casertana cade ancora, questa volta a Cosenza.

