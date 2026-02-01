Liotti illude la Casertana a Cosenza | Falchetti alla terza sconfitta di fila

La Casertana perde ancora e ora rischia di scivolare in fondo alla classifica. A Cosenza, i falchetti avevano aperto bene la partita, passando in vantaggio al 32’ del primo tempo con un rigore di Liotti. Poi, però, la squadra campana si è smarrita, subendo tre gol e uscendone sconfitta 3-1 al “San Vito Marulla”. È la terza sconfitta di fila per la formazione di mister Liotti, ormai in difficoltà e senza punti da diverse partite.

Tempo di lettura: < 1 minuto È crisi per la Casertana che a Cosenza ha incassato il terzo ko di fila perdendo 3-1 al "San Vito" Marulla" dopo essere passata in vantaggio al 32' del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Liotti concesso per un fallo di mano di Langella. I Falchetti, poi, avrebbero potuto anche trovare il raddoppio fino all'intervallo ma prima Oukhadda e poi Pezzella hanno sciupato due buonissime occasioni. Musica diversa nella ripresa perché nel giro di poco più di un quarto d'ora Dametto e Anchor hanno ribaltato il punteggio costringendo la Casertana a rincorrere.

