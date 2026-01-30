Angelina Mango in concerto al Teatro Metropolitan

Il 16 ottobre Angelina Mango ha sorpreso tutti pubblicando a sorpresa il suo nuovo album, intitolato “caramé”. Sono 15 tracce più una, e raccontano gli ultimi 12 mesi della sua vita, i pensieri più intimi e le riflessioni. La cantante ha deciso di condividere questa parte di sé con il pubblico, senza annunci o preavvisi. Nel frattempo, si prepara anche al concerto al Teatro Metropolitan, dove si aspetta una serata carica di emozioni.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Allo stesso modo arriva l’annuncio di NINA CANTA NEI TEATRI, un tour teatrale quasi necessario, per proseguire questo percorso di condivisione e sincerità, in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli e che in 10 tappe toccherà le principali città italiane: la cantautrice è attesa a Napoli, Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Un live senza filtri, suonato, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Angelina Mango spunta a sorpresa al concerto di Olly: le lacrime della cantante/ Pubblico in delirioAngelina Mango riceve un'ovazione al concerto di Olly: l'apparizione a sorpresa della cantante dopo il periodo di pausa Angelina Mango spiazza tutti con una comparsa inaspettata al concerto di Olly. ilsussidiario.net

Angelina Mango sarà al Festival di Sanremo 2026: ecco il ruoloAngelina Mango torna al Festival di Sanremo 2026: ecco il possibile ruolo della vincitrice della 74ª edizione. mondotv24.it

“Malibù” è la canzone di Amici più ascoltata degli ultimi 10 anni. Sangiovanni guida la classifica davanti a Irama e Angelina Mango. E c’è anche un brano in portoghese tra i più streammati. - facebook.com facebook