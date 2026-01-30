Angelina Mango in concerto al Teatro Metropolitan

Da cataniatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 ottobre Angelina Mango ha sorpreso tutti pubblicando a sorpresa il suo nuovo album, intitolato “caramé”. Sono 15 tracce più una, e raccontano gli ultimi 12 mesi della sua vita, i pensieri più intimi e le riflessioni. La cantante ha deciso di condividere questa parte di sé con il pubblico, senza annunci o preavvisi. Nel frattempo, si prepara anche al concerto al Teatro Metropolitan, dove si aspetta una serata carica di emozioni.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Allo stesso modo arriva l’annuncio di NINA CANTA NEI TEATRI, un tour teatrale quasi necessario, per proseguire questo percorso di condivisione e sincerità, in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli e che in 10 tappe toccherà le principali città italiane: la cantautrice è attesa a Napoli, Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Un live senza filtri, suonato, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Angelina Mango

Angelina Mango sarà in concerto al Teatro dell’Aquila

Angelina Mango, 10 tappe e un sincero racconto: la cantautrice in concerto al Teatro Colosseo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Angelina Mango dedica una canzone a suo padre Mango

Video Angelina Mango dedica una canzone a suo padre Mango

Ultime notizie su Angelina Mango

Argomenti discussi: Angelina Mango sarà al Festival di Sanremo. L'indiscrezione bomba sul suo ruolo; Sanremo 2026, Angelina Mango al Festival: il retroscena sulla mossa segreta di Carlo Conti; Angelina Mango: Sto facendo gli arrangiamenti del live; Angelina Mango - Nina canta nei teatri.

Angelina Mango spunta a sorpresa al concerto di Olly: le lacrime della cantante/ Pubblico in delirioAngelina Mango riceve un'ovazione al concerto di Olly: l'apparizione a sorpresa della cantante dopo il periodo di pausa Angelina Mango spiazza tutti con una comparsa inaspettata al concerto di Olly. ilsussidiario.net

angelina mango in concertoAngelina Mango sarà al Festival di Sanremo 2026: ecco il ruoloAngelina Mango torna al Festival di Sanremo 2026: ecco il possibile ruolo della vincitrice della 74ª edizione. mondotv24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.