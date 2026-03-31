Un lettore ha segnalato la presenza di numerosi cassonetti dei rifiuti lungo le strade di Casalborsetti, posizionati in punti stretti e in carreggiate che riducono lo spazio di transito per le automobili. Secondo quanto riferito, i cassonetti occupano circa due metri di strada, creando problemi per il passaggio dei veicoli. La situazione riguarda principalmente le aree dove sono stati installati i contenitori di raccolta.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Hera ha invaso Casalborsetti di nuovi cassonetti e li ha posizionati in strade strette che creano difficoltà di transito alle auto. L'esempio della foto è Via Marcabò strada larga 7 metri a doppio senso di circolazione dove i cassonetti occupano due metri di strada. Morale: due auto che si incrociano hanno grosse difficoltà a transitare. Inoltre quando verranno vuotati bloccheranno il traffico. Si potevano posizionare in Via delle Gardenie alle spalle delle cabine del Bagno Coya Blu dove la strada è molto più larga. Ma, evidentemente, chi decide il posizionamento dei cassonetti non verifica le dimensioni delle strade”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Cassonetti dei rifiuti sulla carreggiata: "Occupano due metri di strada e creano difficoltà di transito per le auto"

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