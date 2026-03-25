Caso Vildoza la Procura chiede l’archiviazione per il player virtussino e la moglie Milica

La Procura ha presentato richiesta di archiviazione per il giocatore della Virtus Bologna e sua moglie, in relazione a un procedimento aperto nei loro confronti. La decisione riguarda le accuse mosse nei loro confronti e si basa sui risultati delle indagini condotte finora. La vicenda riguarda questioni legali che coinvolgono le due persone e si trova ora nella fase di valutazione da parte del tribunale.

Bologna, 25 marzo 2026 – La Procura ha chiesto l’ archiviazione per il player virtussino Luca Vildoza e per sua moglie, la pallavolista Milica Tasic, accusati di lesioni in relazione a un episodio avvenuto la sera del 15 ottobre scorso sui viali di circonvallazione, che ha visto protagonista un' operatrice della Croce Rossa. “Benché non abbia ancora letto nel dettaglio le motivazioni della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura – dice la loro legale, l’avvocato Giulia Maria Bellipario, che assiste la coppia assieme al collega Mattia Grassani – manifesto la mia profonda soddisfazione per l'esito dell'indagine a carico dei miei assistiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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