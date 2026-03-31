Le autorità di Milano hanno iscritto nove persone nel registro degli indagati per turbativa d’asta riguardo alla vendita di San Siro. Il sindaco ha dichiarato che i colloqui con i club sono normali e che l’amministrazione ha agito in buona fede. L’indagine riguarda presunte irregolarità nel procedimento di vendita dell’impianto sportivo, con i magistrati che stanno analizzando le evidenze raccolte.

Turbativa d’asta: questa è l’accusa che i magistrati di Milano rivolgono a nove indagati relativamente alla (s)vendita di San Siro. Dalle stanze del Comune meneghino arriva la nota di Beppe Sala, sindaco di Milano. Caso San Siro, la nota di Sala. Si legge sul sito del Comune di Milano: “Al momento non abbiamo sufficienti elementi conoscitivi se non quelli che stiamo apprendendo dai media. Ci sembra comunque giusto chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, da quel che si capisce, non c’è il minimo riferimento a ipotesi corruttive e ciò è di fondamentale importanza. Inoltre va chiarito che la Legge Stadi e le procedure di Partenariato Pubblico Privato richiedono delle interlocuzioni preliminari con i club calcistici; queste interlocuzioni sono, dunque, fisiologiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso San Siro, il sindaco Sala: “Interlocuzioni coi club sono fisiologiche. Abbiamo agito in buona fede”

Articoli correlati

Leggi anche: Mattatoio, la difesa di Parcaroli: "Abbiamo agito in buona fede. Pronti a fare un’istanza al giudice"

Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, oggi la sentenza: il processo, le accuse e la difesa. «Ho agito sempre in buona fede». Cosa rischia davveroIl giorno del giudizio per Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale e influencer italiana tra le più seguite al mondo, chiamata a conoscere...

Una raccolta di contenuti su Caso San Siro il sindaco Sala...

Temi più discussi: Milano, nuovo stadio San Siro: parte la procedura per l'inizio dei lavori. Il Comune avvia la valutazione ambientale; Verso il nuovo San Siro: quando iniziano i lavori e cosa resterà del Meazza; San Siro: ecco quando potrebbero iniziare i lavori per il nuovo stadio di Inter e Milan; San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciato.

Stadio San Siro, 9 indagati per la vendita a Milan e Inter | Turbativa d’asta e rivelazioni di segretiPer la vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter vi sono 9 indagati: le accuse sono quelle di turbativa d'asta e rivelazioni di segreti ... ilsussidiario.net

Su San Siro il Partito democratico scarica il Sindaco Sala: Coraggioso? È stato offensivo. Caso risolto dai partitiMILANO – Le parole pronunciate venerdì sera dal sindaco Giuseppe Sala alla Leopolda di Firenze davanti a Matteo Renzi non sono passate inosservate: Su San Siro sono stato coraggioso, ho visto il ... ilgiorno.it

L’inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter e Milan si allarga: nove indagati tra ex assessori, dirigenti comunali e consulenti dei club, con accuse di turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio. Anche il ministro Andrea Abodi interviene sul caso: “Lo stadio - facebook.com facebook