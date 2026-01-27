Mattatoio la difesa di Parcaroli | Abbiamo agito in buona fede Pronti a fare un’istanza al giudice

Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, ha difeso l’operato del Comune riguardo al mattatoio, affermando che le azioni sono state intraprese in buona fede. Ha inoltre annunciato la volontà di presentare un’istanza al giudice, evidenziando la disponibilità a chiarire la questione e a trovare una soluzione conforme alle procedure.

Dall’assenza di fondi disponibile ai tentativi di rinviare la gara. Ieri, in consiglio comunale, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha risposto alla minoranza, che aveva chiesto chiarimenti sulla mancata attuazione di quanto deliberato all’ultimo Consiglio con l’emendamento al bilancio per l’acquisto del mattatoio. Tra i motivi della mancata partecipazione all’asta parla di "assenza di finanza disponibile, sia per l’importo delle spese e della cauzione sia per versare l’intero prezzo nei tempi stretti della procedura. Diversamente – dice Parcaroli –, allegando la somma prevista a titolo di cauzione, neppure essa disponibile, avrei esposto l’amministrazione al rischio di danno erariale derivante dalla perdita della cauzione, in caso di successive difficoltà a ottenere il mutuo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattatoio, la difesa di Parcaroli: "Abbiamo agito in buona fede. Pronti a fare un’istanza al giudice" Approfondimenti su Sandro Parcaroli Pandoro gate, Chiara Ferragni si difende in tribunale: “Abbiamo agito in buona fede” Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, oggi la sentenza: il processo, le accuse e la difesa. «Ho agito sempre in buona fede». Cosa rischia davvero Il 14 gennaio 2026 si svolge la sentenza nel processo a Chiara Ferragni, coinvolta nel caso noto come Pandoro Gate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sandro Parcaroli Argomenti discussi: Mattatoio, Parcaroli sulla graticola: Ho agito nell’interesse del Comune; Inaugurato nuovo spazio università Roma Tre all'ex Mattatoio di Testaccio; L’allevatrice: Viene a mancare la fiducia nella politica; Decine di droni russi colpiscono l’Ucraina. Nuova notte di fuochi. Mattatoio, Parcaroli sulla graticola: Ho agito nell’interesse del ComuneIl sindaco: nessun disegno oscuro, chiarirò in Consiglio. Ma si moltiplicano i mal di pancia in maggioranza ... msn.com Mattatoio, l’appello di sette sindaci: Evitare speculazioni edilizie, cordata tra Comuni per ricomprarloTreia, Appignano, Caldarola, Montecassiano, Montefano, Montelupone e Porto Recanati in pressing su Parcaroli Chiediamo un accordo vincolante con il nuovo proprietario o il riacquisto pubblico della s ... msn.com Solidarietà a Jonathan Rivolta, che si è difeso nella propria abitazione da una banda di rapinatori. LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA! - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.