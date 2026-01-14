Chiara Ferragni e il Pandoro Gate oggi la sentenza | il processo le accuse e la difesa Ho agito sempre in buona fede Cosa rischia davvero

Il 14 gennaio 2026 si svolge la sentenza nel processo a Chiara Ferragni, coinvolta nel caso noto come Pandoro Gate. L’imprenditrice digitale è accusata di aver agito in modo non corretto, mentre la sua difesa sostiene di aver sempre operato in buona fede. In questa occasione si chiariranno le responsabilità e i rischi legali legati alle sue azioni. Di seguito, i dettagli sul procedimento, le accuse e le possibili conseguenze.

Il giorno del giudizio per Chiara Ferragni, l?imprenditrice digitale e influencer italiana tra le più seguite al mondo, chiamata a conoscere mercoledì 14 gennaio 2026 la sentenza nel processo per truffa aggravata. Il pandoro diventa inclusivo: dal vegan al caso Ferragni. Pandoro Gate: L'Impatto di Chiara Ferragni e Fedez Sotto i Riflettori - Il fulcro della questione è stato il legame tra Ferragni e il marchio di dolci Balocco, noto per il suo pandoro natalizio.

Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate, le sue prime parole - L’udienza si è tenuta a Milano dove Chiara Ferragni è arrivata accompagnata dai suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. dilei.it

Pandoro Gate, Chiara Ferragni in Tribunale per la seconda udienza: il suo commento - dibattimentale sul caso Balocco, Chiara Ferragni ha preferito mandare solo i suoi avvocati a rappresentarla, per la seconda udienza fissata ieri, martedì 4 ... comingsoon.it

