A Napoli si è acceso il caso legato a Lukaku, con il club che manifesta irritazione nei confronti del centravanti belga. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il giocatore non si è ancora presentato a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro della sua nazionale, motivo che ha alimentato le tensioni tra il calciatore e la società. La sua condizione fisica, ancora lontana dalla piena forma, è al centro delle preoccupazioni del club.

Società irritata con il centravanti belga Scoppia il caso Lukaku. Stando a ‘Sky Sport’, il Napoli è particolarmente irritato con il centravanti belga, ancora non rientrato a Castel Volturno dopo che aveva salutato il ritiro della sua Nazionale perché ancora lontano dal top della forma. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Martedì il Napoli aveva comunicato in via ufficiale il forfait di Lukaku, “ non prenderà parte alle amichevoli del Belgio contro Stati Uniti e Messico”, specificando che sarebbe rientrato “a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica”. Questo non è però avvenuto, con il centravanti di Anversa che ha deciso di sua spontanea volontà di svolgere individualmente la preparazione nella sosta Nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli, scoppia il caso Lukaku: ecco cosa succede

Articoli correlati

Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accadutoSamuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato Inter,...

“Ecco cosa c’è scritto davvero”. Sanremo 2026, scoppia il caso sulla giacca di Ermal Meta: il significato ed è polemicaIl Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo con la prima serata al Teatro Ariston, che si è conclusa con una scaletta scorrevole e diversi momenti...

Altri aggiornamenti su Napoli scoppia il caso Lukaku ecco cosa...

Temi più discussi: Referendum, scontro tra comitati: a Napoli scoppia il caso dei pulmini per disabili. Manifesti strappati a Garlasco; Scoppia il caso Parodi, l'addio alla chiusura delle urne; Magistrati e polemiche: scoppia il caso Bella Ciao a Napoli; Caso Tahirovic, scontro tra ct Bosnia e allenatore gallese del Brondby: Cose incredibili.

Lukaku dove sei? Il Napoli lo aspettava, Big Rom non si è presentato agli allenamenti. È gialloIn casa Napoli scoppia il caso Romelu Lukaku. L’attaccante belga, atteso a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, non si è presentato all’allenamento odierno, scatenando la furi ... msn.com

Napoli, scoppia il caso Lukaku: resta in Belgio senza permessoScoppia il caso Lukaku, nel Napoli. Big Rom ha deciso infatti di restare senza permesso per tutta la settimana in Belgio, dove era arrivato lunedì scorso per rispondere alla convocazione della sua Naz ... napoli.repubblica.it

#Napoli, convalidato l’arresto di Giorgio Guarino: il 34enne è accusato di duplice omicidio stradale dopo aver investito e ucciso due donne a corso Garibaldi. Era alla guida sotto effetto di alcol e droga. - facebook.com facebook

: “ ` : ` ` “ L’analisi di Mimmo Cugini sulla classifica di serie A #sportitalia #seriea #napoli #inter #milan x.com