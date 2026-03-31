Dal Belgio spunta la decisione di Lukaku | cosa succederà oggi con il Napoli

Dal Belgio, arriva la conferma che Romelu Lukaku non si unisce alla squadra a Napoli. L’attaccante prosegue la riabilitazione dall’infortunio all’anca e resterà in Belgio almeno fino a fine settimana. La decisione di Lukaku di non tornare in Italia è stata comunicata, nonostante l’ultimatum del club azzurro, come riportato da HLN. La situazione potrebbe influenzare le scelte del tecnico per le prossime partite.

Romelu Lukaku rimane in Belgio e non torna a Napoli: l’attaccante continua la riabilitazione dall’infortunio all’anca almeno fino a fine settimana, ignorando l’ultimatum del club azzurro secondo quanto rivela HLN. Lukaku e il Napoli: lo scontro sulla riabilitazione. La frattura tra il giocatore e il club è netta. Il Napoli aveva fissato un termine perentorio: Lukaku doveva presentarsi a Castel Volturno entro martedì, pena l’esclusione dalla rosa a tempo indeterminato. L’attaccante, secondo quanto riportano HLN, ha scelto di ignorare l’ordine e proseguire il recupero in Belgio, dove è stato scoperto un versamento al muscolo flessore dell’anca. Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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