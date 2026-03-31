Caso Lukaku completamente esploso | ecco il comunicato del Napoli E verso il Milan …

Il Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale in cui comunica che il calciatore belga non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. La situazione riguarda il caso Lukaku, coinvolto in una controversia con il club partenopeo. La vicenda ha suscitato attenzione anche in vista della prossima partita contro il Milan.

Napoli-Milan, una partita cruciale per entrambi le squadre: seconda e terza forza del campionato di Serie A si giocano lo scettro di anti Inter in vista del rush finale. Sia Conte che Allegri vorranno schierare la migliore formazione possibile per portare a casa i tre punti. In avanti il Napoli dovrebbe schierare Hojlund, ma potrebbe trovarsi senza alternativa in panchina. Romelu Lukaku che non si è presentato questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli. LEGGI ANCHE: Milan, il colpo Bellanova sarebbe un segnale tattico chiaro. Quale futuro per Athekame?>>> Arrivata anche la nota ufficiale del club: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Caso Lukaku completamente esploso: ecco il comunicato del Napoli. E verso il Milan … Articoli correlati Verso Napoli-Milan, scoppia del tutto il caso Lukaku: la nota ufficiale del clubNapoli-Milan, una partita cruciale per entrambi le squadre: seconda e terza forza del campionato di Serie A si giocano lo scettro di anti Inter in... Leggi anche: Verso Napoli-Milan, Lukaku verso il forfait in ogni caso: pronto il piano di Conte Tutti gli aggiornamenti su Caso Lukaku Temi più discussi: Lukaku-Napoli, canali aperti ma posizioni distanti: non c'è una data per il rientro di Big Rom; Caso Lukaku, interviene il Ct del Belgio: Non si sentiva al 100%, il piano del Napoli; Tensione Lukaku: il giallo del rientro e le parole di De Bruyne scuotono Napoli; Sportmediaset - Lukaku-Napoli, canali aperti ma posizioni distanti: non c'è una data per il rientro di Big Rom. Napoli, caso Lukaku: ecco perchè non è tornato dal Belgio, ora che succede?Tiene banco il caso Lukaku in casa Napoli. L'attaccante belga, dopo gli impegni con la sua Nazionale, ha preferito ... fantamaster.it Cosa ci lascia il caso Lukaku, indipendentemente da come vada a finireLukaku dovrebbe rientrare domani a Napoli, restano però le amare considerazioni di come gira il mondo del calcio. mondonapoli.it Il Napoli ha lanciato un comunicato ufficiale sul caso Lukaku, si valuta esclusione a tempo indeterminato dal gruppo squadra. - facebook.com facebook Verso Napoli-Milan, scoppia del tutto il caso Lukaku: la nota ufficiale del club #Lukaku #napoli #NapoliMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com