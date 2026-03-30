In vista della partita tra Napoli e Milan, l’attaccante Lukaku sembra destinato a non essere disponibile. Per sostituire l’infortunato Hojlund, che sarà assente, l’allenatore ha preparato una soluzione con un giovane attaccante brasiliano. Questa è l’unica alternativa offensiva a disposizione di Conte per la sfida di lunedì 6 aprile.

Giovane sarà il vice Hojlund contro il Milan di lunedì 6 aprile. L’attaccante brasiliano rappresenta l’unica soluzione offensiva alternativa che Antonio Conte avrà a disposizione per la sfida di Pasquetta. Caos Lukaku, la deadline è domani. Romelu Lukaku non tornerà in tempo per la partita contro i rossoneri. Il belga si sta allenando individualmente in patria e la deadline per il rientro è fissata a domani, ma anche se dovesse presentarsi a Castelvolturno non sarà comunque disponibile per il match di lunedì. Antonio Conte ha già preso una decisione netta: il fuoriclasse belga finirà fuori rosa se non rientrerà secondo i tempi stabiliti. La situazione è diventata un dentro o fuori dopo che Lukaku aveva pianificato di restare in Belgio almeno fino a fine settimana per completare il suo percorso atletico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Napoli-Milan, Lukaku verso il forfait in ogni caso: pronto il piano di Conte

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