Una docente è stata accoltellata a Trescore Balneario, mentre su un gruppo Telegram vengono condivisi messaggi che definiscono il ragazzo di 13 anni coinvolto come un

È nato un gruppo Telegram per elogiare “l’eroe” che ha accoltellato la professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Sono di questa natura i messaggi pubblicati online, tra “genio” e “diventerà il re della comunità”. Non mancano poi insulti e minacce contro l’insegnante, persino montaggi e disegni di natura violenta. Nella chat c’è chi dice di conoscere il giovane e chi invece dichiara orgogliosamente di ammirarlo ed è pronto a fare vendetta. Chat sul caso di Trescore Balneario Cosa c'è nei messaggi? Dentro TikTok La ragazza: "Non sapevo come fermarlo" Chat sul caso di Trescore Balneario È di natura disturbante il registro della chat del gruppo Telegram, dove si elogia il tredicenne che ha colpito, con intento di uccidere, una professoressa di francese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prof accoltellata a Trescore Balneario, il caso delle chat e social che elogiano il 13enne come "eroe"

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Una raccolta di contenuti su Trescore Balneario

Temi più discussi: Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; L’accoltellamento di Trescore: la diretta e il messaggio del tredicenne sui social. Migliorano le condizioni della prof aggredita; Studente accoltella un’insegnante a scuola a Trescore Balneario: è grave. Sulla maglietta del 13enne la scritta ‘vendetta’.

Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it

Prof accoltellata a Bergamo, gli studenti: Chi ha visto la scena ora è sotto shockAlcuni studenti commentano l'aggressione a coltellate filmata e trasmessa in streaming su Telegram avvenuta tra i corridoi della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ai danni d ... tgcom24.mediaset.it

C’è un gruppo su Telegram nato per elogiare il ragazzino che ha accoltellato una professoressa a Trescore Balneario in provincia di Bergamo. Il Messaggero scrive che nella chat non ci sono identità riconoscibili, ma solo foto profilo scure e nomi fittizzi. «Ci ha - facebook.com facebook

Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com