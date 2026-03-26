Il 13enne che ha accoltellato la prof a Trescore Balneario è in comunità protetta | non andrà in carcere

Un ragazzo di 13 anni coinvolto nell'aggressione con arma bianca a una sua insegnante di francese a Trescore Balneario si trova attualmente in una comunità protetta. La vicenda è stata oggetto di indagini da parte delle autorità, che hanno deciso di non procedere con il carcere per il minore. La posizione del giovane è stata stabilita in base alle procedure previste per i minorenni coinvolti in episodi di violenza.

il 13enne che ha accoltellato la sua professoressa di francese a Trescore Balneario (Bergamo) si trova in una comunità protetta. L'avvocato Paolo Di Fresco ha spiegato a Fanpage.it quali provvedimenti possono essere richiesti nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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