Nelle indagini sulla gestione finanziaria del ristorante “Bisteccheria d’Italia” di via Tuscolana, i pubblici ministeri della Dda di Roma hanno rilevato una spesa di 40.000 euro. Nel frattempo, un esponente politico ha commentato la situazione, affermando che qualcuno dovrebbe chiedere scusa. La vicenda coinvolge anche un ex sottosegretario, oggetto di discussione tra le parti.

Quaranta mila euro. È la cifra che, secondo i pubblici ministeri della Dda di Roma, furono spesi per allestire il ristorante “ Bisteccheria d’Italia” di via Tuscolana, a Roma. Soldi ai quali vanno poi aggiunti i costi vivi e quelli per gli affitti. È su questo flusso di denaro che si stanno concentrando le indagini dei magistrati che hanno ufficialmente indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, Mauro e Miriam Caroccia, ritenuti i prestanome del clan camorristico dei Senese. Secondo l’impianto accusatorio i Caroccia avrebbero infatti “trasferito e reinvestito” nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Delmastro, faro della Procura sulle spese della Bisteccheria. Intanto Donzelli “assolve” l’ex sottosegretario: “Qualcuno dovrà chiedere scusa”

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