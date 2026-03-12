Il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti per la Lombardia annuncia che la Corte ha avviato un'indagine sulle spese sostenute dalla Fondazione Milano-Cortina in vista delle Olimpiadi del 2026. La verifica riguarda in particolare le modalità di gestione e i costi associati ai preparativi dell’evento sportivo. La notizia arriva in un momento in cui si attendono i risultati delle verifiche in corso.

La decisione sulla natura pubblica o privata dell’ente organizzatore dei Giochi potrebbe avere dei “riflessi” sull’indagine L’indagine sarebbe da archiviare “se il danno erariale ipotizzato riguarda un soggetto privato, subito da un ente privato”, ha spiegato Evangelista, senza entrare nel merito delle ipotesi accusatorie. “Se invece si tratta di fondi destinati a realizzare istituti pubblici o una struttura sportiva e questi soldi non risultano spesi in maniera corretta, c’è spazio per i nostri rilievi“, ha concluso. I pm della Corte dei Conti per la Lombardia stanno indagando su una Federazione Sportiva italiana per una vicenda in cui “alcune medaglie d’oro olimpiche” sono state “fuse” per “lucrarne il ricavato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, faro della Corte dei Conti sulle spese della Fondazione Milano-Cortina

Articoli correlati

Olimpiadi Milano-Cortina, la Corte dei conti apre un'istruttoria sui fondi: "Spese sotto la lente"La procura regionale presso la Corte dei conti per la Lombardia ha aperto un'istruttoria legata ad alcuni fondi e spese per i Giochi olimpici...

Leggi anche: Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, commenta dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell'Italia alle Olimpiadi invernali.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, ripercorriamo la storia incredibile della nazionale giamaicana di bob

Contenuti e approfondimenti su Olimpiadi 2026 faro della Corte dei...

Temi più discussi: Milano Cortina 2026, la Fiamma Paralimpica alla Cerimonia di Unione: evento dall’alto valore simbolico; Paralimpiadi, il caos delle guerre: niente portabandiera. E il Cio alza le mani: Gli Stati garantiscano la sicurezza degli atleti; Lorenzo Bonicelli tedoforo: Farò ancora l’atleta.

Olimpiadi Milano-Cortina, la Corte dei conti apre un'istruttoria sui fondi: Spese sotto la lenteLa procura regionale presso la Corte dei conti per la Lombardia ha aperto un'istruttoria legata ad alcuni fondi e spese per i Giochi olimpici invernali 2026 e della Fondazione Milano-Cortina. Lo fa ... milanotoday.it

Volontari alle Olimpiadi Milano-Cortina: 120 mila candidati per 18 mila posti. E in lista ci sono anche 80enniSono i primi a stringere la mano o dare un abbraccio al nuovo campione olimpico. O a dare una pacca sulla spalla all’avversario. Stanno con gli atleti nella «camera di chiamata», ovvero la stanza pre ... milano.corriere.it

Mentre è in corso la quattordicesima edizione dei Giochi paralimpici invernali, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò ha fatto visita all’Ospedale Cortina. È stato un vero onore accoglierlo! #gvm #gvmcareresearch #OspedaleCor - facebook.com facebook

The speech by the President of Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò! #MilanoCortina2026 #Paralympics #OpeningCeremony #SaveTheBestForLast x.com