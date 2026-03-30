Caso Bisteccheria d' Italia per la Procura di Roma nel locale di Andrea Delmastro capitali mafiosi ripuliti

La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla Bisteccheria d'Italia, gestita da Andrea Delmastro, sospettata di aver riciclato capitali provenienti dal clan Senese. Secondo le verifiche in corso, i magistrati ipotizzano che i fondi illeciti siano stati ripuliti attraverso il locale. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire la provenienza dei soldi e le eventuali responsabilità.

La Procura di Roma indaga sulla società ‘Le 5 Forchette’, gestore della Bisteccheria d’Italia, di cui Andrea Delmastro è stato socio. L’ipotesi è riciclaggio di denaro per il clan camorristico Senese tramite la famiglia Caroccia. L’ex sottosegretario, che ha già ceduto le quote, respinge ogni accusa, ma il caso approda in Commissione Antimafia. Indagini della Procura di Roma su Delmastro Dalle ceneri di "Baffo" alla Bisteccheria d'Italia L’audizione di Delmastro in Commissione Antimafia Indagini della Procura di Roma su Delmastro L’inchiesta della Procura di Roma sta puntando i riflettori sulla società “Le 5 Forchette Srl”, di cui l’ex sottosegretario Andrea Delmastro è stato azionista fino a tempi recenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caso Bisteccheria d'Italia, per la Procura di Roma nel locale di Andrea Delmastro "capitali mafiosi ripuliti" Articoli correlati Caso Delmastro, procura di Roma: "La Bisteccheria d'Italia di Mauro e Miriam Caroccia riciclava i soldi del clan Senese"A dirlo sono gli atti dell'indagine della Dda di Roma, dove vengono ipotizzati i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni: una attività... La parabola di Andrea Delmastro: il caso Cospito, la pistolettata di Capodanno, le frasi sui detenuti, la BisteccheriaRoma, 24 marzo 2026 – Le dimissioni di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e figura di primo piano di Fratelli d’Italia,...