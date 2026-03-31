Caso Delmastro Elena Chiorino si dimette da assessore in Piemonte dietro la decisione la richiesta del presidente Alberto Cirio

Elena Chiorino si è dimessa dall'incarico di assessore in Piemonte su richiesta del presidente della regione. La decisione è stata comunicata dopo che Chiorino ha presentato le sue dimissioni e ha dichiarato di aver agito con correttezza. La vicenda riguarda il caso Delmastro, un episodio di attenzione mediatica e politica che ha portato alla scelta di Chiorino di lasciare il suo ruolo.

Dopo aver presentato le dimissioni, Chiorino ha rivendicato la propria correttezza e spiegato le ragioni della scelta: "È una decisione che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte e del mio partito" Dopo aver lasciato la vicepresidenza, Elena Chiorino ha rasseg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette da assessore in Piemonte, dietro la decisione la richiesta del presidente Alberto Cirio Articoli correlati Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte(Adnkronos) – Elena Chiorino, dopo aver lasciato nei giorni scorsi la vicepresidenza della Regione Piemonte, si è dimessa anche da assessora... Elena Chiorino, dimissioni anche da assessore regionale del Piemonte dopo il caso Delmastro: perché lasciaElena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta Cirio, dopo le pressioni legate all’inchiesta sulla “Bisteccheria d’Italia”. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette da assessora in Piemonte; Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte; Il caso Delmastro inguaia la giunta regionale del Piemonte; Caso Delmastro, Chiorino si dimette da vicepresidente della Regione: Chiedo scusa ai piemontesi. Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte'Sono una persona perbene, passo indietro a testa alta'. Cristiano Franceschini si dimette da assessore al Comune di Biella ... adnkronos.com Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese”. Aperta inchiesta anche a Torino di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso Intestazioni fittizie. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Car - facebook.com facebook Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese” Aperta inchiesta anche a Torino. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Caroccia, non la figlia Miriam. @VinzBis @MarcoGras x.com