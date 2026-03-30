Caso Delmastro Chiorino si dimette anche da assessora per il bene della Regione Piemonte

Elena Chiorino si è dimessa sia da vicepresidente che da assessora della Regione Piemonte, lasciando i propri incarichi a causa del caso Delmastro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le sue funzioni legate a diversi settori, come il Lavoro e l’Istruzione. La sua uscita dalla giunta regionale avviene poco dopo l’avvio delle indagini che coinvolgono un esponente del governo.

Dopo il ruolo da vicepresidente, Elena Chiorino lascia anche il posto da assessora del Piemonte (con varie competenze, dal Lavoro all’Istruzione) per il caso Delmastro. “Ho comunicato al presidente la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili - spiega - è una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia”. “Sono una persona perbene - aggiunge - e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un’indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta”. “Non posso accettare - rimarca l’esponente di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Caso Delmastro, Chiorino si dimette anche da assessora «per il bene della Regione Piemonte» Articoli correlati Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte(Adnkronos) – Elena Chiorino, dopo aver lasciato nei giorni scorsi la vicepresidenza della Regione Piemonte, si è dimessa anche da assessora... Leggi anche: Caso Bisteccheria d’Italia, Chiorino ora si dimette anche da assessora: era socia con Delmastro Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte; Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette da assessora in Piemonte; Caso Delmastro, Chiorino si dimette anche da assessora per il bene della Regione Piemonte; Il caso Delmastro inguaia la giunta regionale del Piemonte. Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte'Sono una persona perbene, passo indietro a testa alta'. Cristiano Franceschini si dimette da assessore al Comune di Biella ... adnkronos.com Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese” Aperta inchiesta anche a Torino. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Caroccia, non la figlia Miriam. @VinzBis @MarcoGras x.com Vicenda Delmastro. Caso Bisteccheria d'Italia, Elena Chiorino si dimette anche da assessore. L'esponente di Fdi aveva già lasciato il ruolo di vicepresidente della Regione. Deleghe al presidente Cirio. Sconvocato il Consiglio regionale Vai al link https:// - facebook.com facebook