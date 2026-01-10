Case prezzi su | in Città Alta 8mila euro al metro quadro Cosa si cerca? Sicurezza
L’ultimo rapporto di «Valore Casa&Terreni» evidenzia un aumento delle quotazioni immobiliari, con prezzi in città alta che raggiungono gli 8mila euro al metro quadro. La domanda si concentra su sicurezza e stabilità, mentre le aree considerate a rischio, le cosiddette «zone rosse», mostrano svalutazioni. Un quadro aggiornato che riflette le tendenze del mercato immobiliare, offrendo un quadro chiaro sulle variabili di valore e rischio nelle diverse zone.
L’OSSERVATORIO. Presentata la 18esima edizione di «Valore Casa&Terreni». Quotazioni in rialzo, mentre si svalutano le «zone rosse» ritenute a rischio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Quanto costa un monolocale a Milano, le zone e i prezzi al metro quadro
Leggi anche: Firenze sempre più cara: record per le vendite a dicembre, locazioni stabili sopra i 21 euro al metro quadro
Casa, Lombardia in controtendenza: costano di più le case in vendita rispetto a quelle in affitto - Milano, 13 novembre 2025 – I prezzi delle case in vendita sono cresciuti più degli affitti in Lombardia: +5,3% il valore del mattone da acquistare, +2,6% la spesa per il canone di locazione. ilgiorno.it
Sul piano casa "c'è un progetto molto ampio al quale stiamo lavorando con il ministro Salvini che voglio ringraziare, un progetto molto articolato che non anticipo. Il nostro obiettivo vuole mettere a disposizione 100mila nuove case a prezzi calmierati nei pr - facebook.com facebook
Sul piano casa "c'è un progetto molto ampio al quale stiamo lavorando con il ministro Salvini che voglio ringraziare, un progetto molto articolato che non anticipo. Il nostro obiettivo vuole mettere a disposizione 100mila nuove case a prezzi calmierati nei pr x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.