Case prezzi su | in Città Alta 8mila euro al metro quadro Cosa si cerca? Sicurezza

10 gen 2026

L’ultimo rapporto di «Valore Casa&Terreni» evidenzia un aumento delle quotazioni immobiliari, con prezzi in città alta che raggiungono gli 8mila euro al metro quadro. La domanda si concentra su sicurezza e stabilità, mentre le aree considerate a rischio, le cosiddette «zone rosse», mostrano svalutazioni. Un quadro aggiornato che riflette le tendenze del mercato immobiliare, offrendo un quadro chiaro sulle variabili di valore e rischio nelle diverse zone.

L’OSSERVATORIO. Presentata la 18esima edizione di «Valore Casa&Terreni». Quotazioni in rialzo, mentre si svalutano le «zone rosse» ritenute a rischio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

