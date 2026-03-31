Case e negozi i prezzi | Aumento medio del 7%

Nel mercato immobiliare di Piazza San Babila e delle aree vicine, come via Durini, sono stati registrati incrementi nei prezzi di vendita e affitto di case, uffici e negozi. L'aumento medio si aggira intorno al 7 per cento. La zona continua a essere un punto di interesse per investitori e acquirenti, con un trend di crescita dei costi nel settore immobiliare.

Piazza San Babila e le zone limitrofe, come via Durini, si confermano un forte polo attrattivo per investimenti nel mercato immobiliare, con un aumento dei prezzi per acquistare o affittare case, uffici o negozi che non si arresta. Un mercato dinamico che riguarda anche il settore commerciale, con spazi occupati da catene del fashion e dell’abbigliamento, bar, ristoranti e showroom. Stona, in questo scenario, la saracinesca chiusa da febbraio del negozio di giocattoli Hamleys in corso Vittorio Emanuele, legata alla crisi del gruppo Giochi Preziosi che controlla il marchio in Italia. All’interno si vedono ancora i peluche e le attrazioni del "negozio di giocattoli più bello del mondo", costretto a una pausa forzata tra le vetrine del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case e negozi, i prezzi: "Aumento medio del 7%" Articoli correlati Mercato immobiliare, case in vendita: la febbre sale. Aumento medio del 5% e boom affitti a Nord (+10,4%)Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 - Case in vendita con prezzi in crescita di quasi il 5% da un anno all’altro: è questa la principale variazione... Case sempre più care a Roma: prezzi in aumento del 7%, affittare con un solo stipendio è quasi impossibileIl mercato immobiliare della Capitale continua a salire e trovare casa diventa sempre più difficile. Negozi comunali : la proposta Mamdani Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento È in partenza il concorso Cortona in Fiore: case e negozi ancora più belli; Case e negozi, i prezzi: Aumento medio del 7%; Lombardia, i negozi sfitti sono 10 mila. E a Milano c'è chi trasforma lo spazio commerciale in casa e lo vende; Emergenza casa, Di Benedetto: Convertire i negozi sfitti in abitazioni. Raffica di furti in case e negozi: C’è insicurezza, servono più agentiL’ultimo episodio, con scene degne di un film d’azione, risale a lunedì sera. Tre commercianti riconoscono grazie ai filmati delle telecamere la coppia di turisti che la sera prima aveva rubato un ... lanazione.it Prima sta dalla parte di chi occupa le case e poi piagnucola per un controllo preventivo di Polizia. Io sto con il direttore #Feltri - facebook.com facebook Aperte 4 Case di Comunità nel rhodense finanziate con i fondi del PNRR x.com