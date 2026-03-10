Case della Comunità Asp Messina inaugura due nuove strutture Spoke a Valdina e Novara di Sicilia

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha aperto questa mattina due nuove Case della Comunità di tipo Spoke, situate nei comuni di Valdina e Novara di Sicilia. Le strutture sono state ufficialmente inaugurate e rappresentano un intervento diretto sul territorio per migliorare l’assistenza sanitaria locale. Entrambe le strutture sono state messe a disposizione della popolazione nelle rispettive aree.

L'Azienda sanitaria provinciale di Messina ha inaugurato questa mattina due nuove Case della Comunità di tipo Spoke nei Comuni di Valdina e Novara di Sicilia, rafforzando ulteriormente la rete territoriale sanitaria. All'evento hanno partecipato l'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il deputato regionale Bernadette Grasso e i sindaci dei rispettivi Comuni, Antonino Di Stefano e Girolamo Bertolami, presenti al tradizionale taglio del nastro.

