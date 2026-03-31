A Cascina si è svolta la prima assemblea della comunità energetica “Energia in Comune”, con la sala del consiglio comunale molto affollata. Durante l’incontro è stato eletto il nuovo consiglio direttivo della CER. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati alle attività e ai progetti della comunità energetica locale.

Prima assemblea della comunità energetica “Energia in Comune” e sala del consiglio comunale di Cascina particolarmente affollata. La riunione vedeva all’ordine del giorno anche l’elezione del consiglio direttivo. Le otto candidature, tutte persone con competenze specifiche e complementari fra loro, sono state sottoposte al vaglio dei soci. Sono stati quindi eletti: Raffaele Nannipieri, Claudio Lupetti, Angelo Mignosa e Massimiliano Petri, oltre i membri di diritto rappresentanti dei tre comuni nella figura dei sindaci. Il consiglio direttivo si è riunito nella stessa seduta e all’unanimità sono stati individuati il presidente nella persona dell’ingegner Massimiliano Petri e del vicepresidente Raffaele Nannipieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, eletto il consiglio direttivo della CER "Energia in Comune"

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