Il Comune di Cascina ha avviato le procedure per le prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. In questa fase, gli iscritti all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale possono presentare la loro disponibilità per essere nominati. La pubblicazione delle manifestazioni di interesse rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

In vista delle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio 2026 a Cascina, il Comune ha aperto la possibilità per gli iscritti all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale di manifestare il proprio interesse alla nomina. Coloro che risultano già iscritti all’Albo possono comunicare la propria disponibilità alla Commissione Elettorale Comunale entro venerdì 24 aprile 2026, scegliendo una delle seguenti modalità: l'invio tramite email ordinaria o PEC all’indirizzo [email protected]; oppure la consegna all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, aperte le manifestazioni di interesse per le amministrative

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