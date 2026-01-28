Al via le manifestazioni di interesse per il Pip di Andrano

Il Comune di Andrano ha aperto le candidature per il Piano degli Insediamenti Produttivi. Ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di aziende e imprenditori che vogliono prendere in affitto o acquistare i lotti disponibili. La decisione arriva dopo mesi di attese e si inserisce in un quadro di rilancio economico locale. Ora, chi ha intenzione di investire può presentare le proprie richieste, seguendo le procedure stabilite dal Comune.

Il Comune apre le porte alle imprese con il nuovo Pino degli Insediamenti Produttivi lungo la nuova S.S. 275. Disponibili 15 lotti per attività artigianali, industriali e commerciali a 18 €m², con riduzione TARI e IMU per 3 anni ANDRANO - Il Comune di Andrano ha approvato l’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per l’assegnazione dei lotti del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) – Comparto 18, Zona D2, situati lungo il nuovo tracciato della SS 275. I lotti sono destinati ad attività artigianali, piccole industriali, commerciali e distributive. Il piano prevede la disponibilità di 15 lotti, per una superficie complessiva di circa 33.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Andrano PiP Per l’ex Balzer Globe 4 manifestazioni di interesse: “Vogliamo riaprire il prima possibile” L’ex Balzer Globe di Bergamo, situato in piazza Dante, è al centro di recenti discussioni riguardanti il suo futuro. Fiera di Padova: due manifestazioni d'interesse per la valorizzazione dei padiglioni 7 e 8 Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Andrano PiP Argomenti discussi: Cerisano Factory, al via la manifestazione di interesse per le Residenze di Artista; Cortei in città e modifiche alla circolazione; Sassari, al via le manifestazioni per i 230 anni dell'ingresso di Angioy in città - L'Unione Sarda.it; Gran Prix Toscana CSI di Corsa Campestre: sabato 31 gennaio 2026 appuntamento al Parco dell’Acciaiolo. Ruinas, al via le manifestazioni di interesse per l'attivazione della ludotecaIl Comune di Ruinas, per l’inizio del prossimo anno, ha intenzione di attivare il servizio di Ludoteca dedicato alla popolazione più giovane del paese. A questo proposito, l’ente invita le famiglie a ... unionesarda.it Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in IranÈ iniziata al grido di Javid Shah, Viva lo Shah - non condiviso da tutta la piazza, che ha dato vita a brevi momenti di contestazione interna - la manifestazione organizzata in Campidoglio da Amne ... msn.com Vuoi investire ad Andrano in un’area produttiva strategica e già urbanizzata Il Comune di Andrano ha pubblicato l’ ’ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.