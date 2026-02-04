Anziano muore nell’incendio del suo appartamento Grave la moglie

Un incendio ha devastato un appartamento a Massa nella notte, causando la morte di un uomo anziano. La moglie dell’uomo è rimasta grave ed è stata trasportata in ospedale. I vigili del fuoco stanno ancora indagando sulle cause del rogo.

Massa, 4 febbraio 2026 – Tragedia a Massa nella notte: un anziano è morto nell’ incendio della sua abitazione. E’ successo in via Armando Angelini. In gravi condizioni anche la moglie, intossicata dal fumo e portata in codice rosso all’ospedale Apuane di Massa. Anche tre soccorritori sono stati costretti a rivolgersi alle cure del pronto soccorso: si tratta di due carabinieri con segni di intossicazione da fumo e di un altro militare dell’Arma che invece ha riportato un problema a un arto. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziano muore nell’incendio del suo appartamento. Grave la moglie Approfondimenti su Massa Tragedia Livorno: muore una donna nell’incendio del suo appartamento Brescia, donna intossicata nell'incendio del suo appartamento muore dopo otto giorni di agonia. Indaga la polizia Una donna di Brescia è morta dopo otto giorni di agonia, a causa delle ferite riportate nell’incendio scoppiato nel suo appartamento lo scorso 27 gennaio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Reggio Emilia 2001 — la VHS mostra gli ultimi minuti di vita Ultime notizie su Massa Tragedia Argomenti discussi: Anziano muore nell’incendio del suo appartamento. Grave la moglie; Incendio di un'auto vicino ad un bar-pizzeria: paura nel Salento; Abitazione distrutta dal fuoco. Evacuata una famiglia; Esplosione ad Adelfia, distrutta una casa: muore una coppia di anziani di 89 e 92 anni. Anziano muore nell’incendio del suo appartamento. Grave la moglieMassa, 4 febbraio 2026 – Tragedia a Massa nella notte: un anziano è morto nell’ incendio della sua abitazione. E’ successo in via Armando Angelini. In gravi condizioni anche la moglie, intossicata dal ... lanazione.it Tragedia a Brindisi: incendio provoca crollo del solaio, muore anziano disabileCrollo del solaio in una casa a Tuturano, frazione di Brindisi: l'intervento dei vigili del fuoco non ha evitato la tragedia. notizie.it Muore a 66 anni investito da un furgone in Valle Scrivia. Anziano stava attraversando la strada #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.