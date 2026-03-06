Forbidden fruit anticipazioni dal 7 al 13 marzo 2026 | Yildiz scopre lo scambio di culle in ospedale

Nella settimana dal 7 al 13 marzo 2026, Forbidden Fruit presenta nuove puntate inedite con diversi colpi di scena. In queste puntate, Yildiz scopre lo scambio di culle avvenuto in ospedale. La trama si sviluppa attraverso eventi che portano a tensioni e rivelazioni significative per i personaggi coinvolti. I fan della serie potranno seguire questa fase ricca di momenti drammatici.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 7 al 13 marzo assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo Yildiz, che su consiglio di Leyla decide di fare un test di maternità. La donna è sconvolta quando scopre che non solo Ender non è il padre del piccolo, ma neppure lei è la madre. Vi ricordiamo che da giovedì 12 marzo, la serie tv turca andrà in onda anche in prima serata su Canale 5. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit. Yigit è riuscito ad avvicinarsi a Lila e informa Sahika dei suoi successi. A sorpresa però, quest'ultima gli ordina di allontanarsi dalla giovane, convinta che un atteggiamento di indifferenza avrà maggiori possibilità di successo.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 7 al 13 febbraio 2026: Sahika tenta di estromettere YildizNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit.

Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Uno Scambio Di Culle!Scopri come lo scambio di neonati tra Yildiz e Halit cambierà per sempre le sorti dei personaggi di Forbidden Fruit nella terza stagione, con...

