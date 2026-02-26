Viaggi e cartoline dal mai | il mondo nuovo di Roberta Durante

Un viaggio tra immagini e ricordi che attraversano il passato e il presente, esplorando il mondo attraverso le cartoline e le prospettive di Roberta Durante. La narrazione si snoda tra scene di vita quotidiana e momenti di scoperta, offrendo uno sguardo diretto su un universo in continuo movimento. La storia si sviluppa senza filtri, lasciando il lettore libero di interpretare ogni dettaglio.

In principio fu il Mondo Nuovo, caleidoscopio veneziano del precinema. In piazza San Marco, riporta Carlo Goldoni nei “Rusteghi”, la massima attrazione non solo infantile del suo tempo era uno strumento ottico di intrattenimento popolare, che consentiva visioni di stampe colorate e illuminate, per girare il mondo senza viaggiare. I rari alfabetizzati potevano leggere i romanzi dei Grand Tour, poi giù nei secoli fino ai treni inter-rail e alle compagnie low cost: oggi che quasi tutto è alla portata, il Mondo Nuovo è decidere di esplorarlo con i sensi altrui. “Taccuino per scrittori di cartoline. Saluti e baci dal mai” segna il ritorno... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Viaggi e cartoline dal mai: il mondo nuovo di Roberta Durante Capodanno: riti e feste per arrivo del 2026. Cartoline dal mondoAnche il 2026 è ovviamente entrato nel mondo «a onde», seguendo i fusi orari: dalle Line Islands di Kiribati, con Kiritimati (Christmas Island) tra i... Capodanno: riti e feste per l'arrivo del 2026. Cartoline dal mondoAnche il 2026 è ovviamente entrato nel mondo «a onde», seguendo i fusi orari: dalle Line Islands di Kiribati, con Kiritimati (Christmas Island) tra i... Temi più discussi: CARTOLINE DAL MONDO – Recital di chitarra con Alessio Nebiolo; Quattro le proposte; Belin, che Liguria!: a Materia un viaggio tra muretti a secco, pedalate e storie di confine; Napoli è tra le migliori mete primaverili dell’Europa meridionale: l’elogio del Guardian. Cartoline dal Giappone. Natura, spiritualità e metropoli in fermentoTokyo, Tokyo, annuncia la voce femminile della monorotaia che dall’aeroporto di Haneda porta in città, mentre la scintillante luce avorio si riflette sul Rainbow Bridge della baia di Odaiba e sui ... quotidiano.net Cartoline a cinque cerchi da Cortina, il video dalla Perla delle DolomitiMomenti unici nella seconda località olimpica: immagini dal tetto delle montagne per arrivare al corso della città fra medaglie e feste mondane ... msn.com Sparatoria alla Lynch Arena nel Rhode Island: Roberta Esposito, donna trans, apre il fuoco durante una partita liceale di hockey. Tre morti e tre feriti gravi. facebook