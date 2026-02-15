NOCTA e Venezia | Un’Innovativa Collaborazione per la Creazione della Quarta Maglia Special Edition 25 26

Venezia si unisce a NOCTA per realizzare la quarta maglia speciale della stagione 202526, portando un tocco di mare e pietre antiche nel design. La collaborazione nasce dall’ispirazione delle vie d’acqua e dei silenzi della città, che si riflettono nei dettagli della nuova maglia. La scelta di integrare elementi veneziani sottolinea l’intento di unire moda e identità culturale in modo autentico.

Una città che scorre, un'etichetta che ascolta. Quando Venezia incontra NOCTA, la stoffa non veste solo un club: racconta maree, pietre, silenzi. Questa è la quarta maglia che prova a trasformare l'acqua in ritmo, e il ritmo in identità. C'è qualcosa di inevitabile in questa unione. Da una parte c'è NOCTA, la linea di Nike nata per la città, con un gusto netto, funzionale, urbano. Dall'altra c'è il Venezia FC, che da anni parla al mondo con divise che fanno discutere di calcio e di cultura. Qui non c'è nostalgia. C'è una collaborazione pensata per il presente.