Pisa-Milan notte storica | nerazzurri in campo con la maglia Special Edition

Questa sera, a Pisa, il match tra Pisa e Milan entra nella storia. I nerazzurri scendono in campo con una maglia speciale, un’edizione limitata pensata per celebrare il ritorno del Pisa in Serie A. La partita si gioca sotto le luci della Torre, e l’intera città si prepara a vivere un momento unico. La tifoseria si raduna sugli spalti, tra entusiasmo e orgoglio, mentre i giocatori indossano la maglia commemorativa. La serata segna un nuovo capitolo per il club e per i tifosi, pronti a ricordare questa notte come un

Il Pisa celebra il ritorno della Serie A sotto la Torre con un'iniziativa di marketing ad alto impatto emotivo. In occasione dell'anticipo della 25ª giornata contro il Milan, in programma domani sera alla Cetilar Arena, i nerazzurri indosseranno una quarta divisa celebrativa prodotta da Adidas. Il kit, caratterizzato da un'estetica total black, vede come protagonista assoluta la croce pisana, simbolo identitario volto a rinsaldare il legame tra il club e la tifoseria per un appuntamento storico che manca dal 14 aprile 1991. L'operazione, annunciata ufficialmente dai canali della società, riveste i tratti dell'esclusività assoluta: la maglia verrà utilizzata unicamente per la sfida contro i rossoneri.

