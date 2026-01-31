samb in piena emergenza a carpi difesa senza zini lepri e dalmazzi

La Samb arriva a Carpi in piena emergenza, senza Zini, Lepri e Dalmazzi. La squadra cerca di cancellare la sconfitta contro la Pianese e di riprendere il ritmo perso la settimana scorsa. Ora si aspetta una risposta concreta sul campo.

Cancellare la sconfitta con la Pianese e riprendere a Carpi ciò che si è perso sabato scorso. Questo l’obiettivo della Samb. Il tempo delle chiacchiere è finito. "Contro la Pianese -dice mister Filippo D’Alesio alla vigilia del match- abbiamo sbagliato la partita e siamo i primi a riconoscerlo, ma proseguendo con i risultati fatti nelle prime quattro partite del girone di ritorno dove abbiamo collezionato una vittoria due pareggi ed una sconfitta, ci salveremo. Sabato scorso con qualsiasi idea tattica o schema tattico avremmo perso perché gli errori commessi sono stati veramente tanti. Dobbiamo parlare di atteggiamento, decisione e coraggio più che di moduli tattici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

