Caro energia imprese in crisi | S’intervenga sui costi

Le imprese della provincia di Ravenna affrontano attualmente difficoltà a causa dei crescenti costi dell’energia. Mauro Mambelli, presidente della Confcommercio locale, ha dichiarato che è necessario intervenire sui costi energetici per alleviare la situazione. La dichiarazione si inserisce nel quadro di un momento di tensione nel settore commerciale e produttivo della zona.

Le imprese ravennati sono anche sotto pressione, tra le altre cose, per il caro energia. È il pensiero, chiaro, espresso da Mauro Mambelli, presidente della Confcommercio della provincia di Ravenna. "Il tema dell’energia torna, purtroppo – si legge in una nota del presidente – al centro delle preoccupazioni delle imprese del terziario della provincia di Ravenna. In un contesto internazionale sempre più instabile, segnato dalle tensioni in Medio Oriente, il rischio di nuovi forti rincari di luce e gas è tutt’altro che remoto. E, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto sono le nostre imprese, già messe a dura prova negli ultimi anni. I dati parlano chiaro: rispetto al 2019, le aziende del terziario sostengono oggi costi per l’energia elettrica superiori di quasi il 30% e per il gas addirittura oltre il 70%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Caro energia, imprese in crisi: S’intervenga sui costiL’appello del presidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli Rispetto al 2019 per l’energia elettrica spesa del 30% in più, per il gas del 70%. msn.com

CARO ENERGIA Il @Corriere non ha idea cosa sia un 'maxi-rincaro' e si lamenta per il +8,1% della #bolletta elettrica di Maggior Tutela.... peraltro aumento 'fisso' che vale dal 1°aprile al 30 giugno (io ci farei la firma ). [Il 2 aprile vedremo GAS +20%, già p x.com

Caro energia, in Sicilia ha un impattoì a oltre 730 milioni sulle famiglie #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook