Caro carburanti i tir si fermano dal 20 al 25 aprile

Tra il 20 e il 25 aprile, i tir di diverse aziende rimarranno fermi. L’azione riguarda il settore dei trasporti e si inserisce in un periodo di mobilitazioni programmate. Al momento, non sono state annunciate altre forme di protesta o iniziative successive. La decisione di bloccare le consegne si inserisce in un quadro di mobilitazioni più ampio nel settore dei carburanti.

Il gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Trasportounito proclama il fermo nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile, Unatras indice assemblee permanenti nelle piazze di 100 città italiane. Le associazioni di categoria parlano di “situazione ormai insostenibile” e di “assoluta emergenza”. I gestori delle pompe di Faib Confesercenti e Fegica intanto hanno presentato un esposto a Mister Prezzi, il Garante del Ministero delle Imprese. Accusano le compagnie energetiche di non aver ancora pubblicato sui loro siti i prezzi di vendita consigliati, come impone il decreto carburanti del 18 marzo. Il prezzo del gasolio oggi è salito ancora, anche se di poco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Caro carburanti, i tir si fermano dal 20 al 25 aprile Articoli correlati Caro carburante, Trasportunito: "Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile"Il caro carburante dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta minando la possibilità di lavorare a centinaia di migliaia di... Caro carburanti: autotrasporto verso il fermo nazionale dal 20 al 25 aprileABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta dei tir contro l’aumento dei costi Prosegue la mobilitazione nel settore dell’autotrasporto. Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Caro carburanti, i tir si fermano dal 20 al 25 aprile; Gasolio sopra i due euro, stop dei tir dal 20 al 25 aprile: i camionisti scendono in piazza; Caro carburante, Trasportunito: Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile; Gasolio sempre più caro: i tir si fermano per una settimana. Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile. Il 7 termina il taglio delle acciseIeri gasolio oltre i 2 euro. Secondo il ministero delle Imprese, è arrivato a 2,059 euro al litro. E' salita anche la benzina, a 1,750 euro. Ma sulle autostrade il diesel costa 2,118 euro al litro, la ... rainews.it #Francia, l'operazione lumaca dei camionisti contro il caro #carburanti x.com Caro carburanti, i tir si fermano dal 20 al 25 aprile. Al self benzina a 1,746 euro/litro, gasolio a 2,055 #ANSA - facebook.com facebook