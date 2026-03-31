caro benzina autostrade alto adriatico disponibili ad abbassare prezzi in stazioni servizio

Autostrade Alto Adriatico ha dichiarato la propria disponibilità a ridurre i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio. La decisione arriva in un momento in cui il costo della benzina continua a salire, influenzato dall’attuale tensione geopolitica in Medio Oriente. La compagnia ha confermato il supporto al Governo nella gestione dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

Il contenimento fino a 5 centesimi di euro per litro avrà una durata di 20 giorni e si aggiunge alla riduzione di 25 centesimi di euro per litro delle aliquote di accise sui carburanti approvato dal Governo Visto il caro benzina in continuo aumento a causa dell’attuale situazione geopolitica in medio oriente, Autostrade Alto Adriatico annuncia il proprio sostegno al Governo per fronteggiare il caro carburanti determinato dall’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente. La proposta è quella di dare contribuire al contenimento dei prezzi petroliferi con la devoluzione delle royalties derivanti dalle sub concessioni relative alle aree di rifornimento carburante presenti nelle aree di servizio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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