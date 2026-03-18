Stasera, poco dopo un Consiglio dei ministri rapido, il governo ha annunciato tre misure per ridurre i prezzi della benzina e contrastare gli speculatori. La premier ha dichiarato guerra al caro carburanti, spiegando le mosse che intende adottare. La notizia è stata data in apertura del Tg1, poco prima di cena, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti specifici o sui tempi di attuazione.

L’annuncio arriva a ora di cena, in apertura del Tg1 e poco dopo un Consiglio dei ministri “lampo”. La Meloni dichiara guerra, ma l’Iran non c’entra, o almeno, non direttamente: parte l’offensiva sui carburanti per limitare o anestetizzare i rincari causati dalle tensioni in Medio Oriente e dal blocco del passaggio della navi nello stretto di Hormuz. “Siamo intervenuti oggi in consiglio dei ministri con un decreto che riguarda chiaramente il prezzo del carburante, la priorità in questo momento. Siamo intervenuti con tre misure: di fatto noi tagliamo di 25 centesimi al litro; introduciamo un credito di imposta per gli autotrasportatori perché... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni dichiara guerra al caro benzina e agli speculatori: “Tre mosse per abbassare i prezzi” (video)

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La premier Giorgia #Meloni dichiara al Tg1 che il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di "25 centesimi al litro" sul prezzo dei carburanti. x.com

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