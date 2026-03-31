Autostrade Alto Adriatico | Pronti ad abbassare i prezzi del carburante

Le autostrade dell'Alto Adriatico hanno annunciato l'intenzione di ridurre i prezzi del carburante nelle 16 aree di servizio gestite, che includono le tratte A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Conegliano, A23 Udine-Palmanova, A34 Villesse-Gorizia e la tangenziale di Mestre fino al Terraglio. La decisione arriva in risposta agli aumenti dei costi energetici che hanno interessato il settore.

Il concessionario che gestisce la rete del Triveneto si è detto disponibile a ridurre il prezzo per 20 giorni fino a 5 centesimi al litro, che si sommano alla riduzione di 25 cent voluta dal governo «Con questa azione, coordinata con le altre concessionarie autostradali, intendiamo sostenere l’intervento del governo - dice il presidente Marco Monaco - e dare un segnale di vicinanza alle migliaia famiglie, lavoratori e pendolari che attraversano la nostra rete autostradale». Si tratta, ricorda Monaco, di «una delle più trafficate in Italia e in Europa, in particolare in un periodo come quello del ponte pasquale contrassegnato da un incremento dei transiti». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Autostrade Alto Adriatico: «Pronti ad abbassare i prezzi del carburante» Articoli correlati Autotrasporto in panne: insostenibili i prezzi del carburanteConfartigianato Trasporti: intollerabile la speculazione, a rischio la tenuta della filiera logistica. Leggi anche: A chi non piace il decreto del Governo per abbassare i prezzi delle bollette (che innervosisce i mercati)