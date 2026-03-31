Carlos Alcaraz clamoroso dietrofront | chi è costretto a richiamare

Carlos Alcaraz ha interrotto una serie di vittorie consecutive iniziata con la conquista degli Australian Open e proseguita con il successo a Doha. Dopo aver raggiunto le semifinali di Indian Wells, l’atleta ha deciso di interrompere temporaneamente le sue attività, richiamando l’attenzione su un cambio di programma improvviso. L’annuncio è arrivato attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione.

L’inizio di stagione di Carlos Alcaraz era sembrato quasi perfetto: titolo agli Australian Open, successo a Doha e una lunga striscia vincente che lo aveva portato fino alle semifinali di Indian Wells con sedici vittorie consecutive. Poi qualcosa si è incrinato: due sconfitte nelle ultime tre partite hanno riaperto il dibattito attorno al numero uno del mondo, proprio mentre Jannik Sinner, reduce da due tornei consecutivi vinti, torna a spingere forte anche in classifica. In Spagna, accanto all’analisi tecnica, sono riemerse anche le domande sullo staff che accompagna Alcaraz in questo nuovo ciclo. E per la prima volta, dopo mesi di distanza, si torna a parlare apertamente di un possibile ritorno di Juan Carlos Ferrero accanto al campione murciano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, clamoroso dietrofront: chi è costretto a richiamare Articoli correlati Carlos Alcaraz, sfogo clamoroso: "Ho un bersaglio sulla schiena..."Carlos Alcaraz ha conquistato con qualche difficoltà in più del previsto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Leggi anche: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, clamoroso: come li beccano su un peschereccio Carlos Alcaraz v Alexander Zverev Highlights | Australian Open 2026 Semifinal Contenuti utili per approfondire su Carlos Alcaraz Alcaraz, Lopez apre al ritorno di Ferrero: Un'opzione. E su Monte-Carlo…L’attuale allenatore del numero 1 al mondo parla di una possibile reunion: Quel legame durerà per sempre. E svela un retroscena sulla scelta di giocare a Monte-Carlo ... sport.sky.it Carlos Alcaraz frustrato: Korda oltre il suo reale valore. Tutti così contro di me: devo accettarloContro di me diventano tutti Federer. Così si era espresso a Indian Wells il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, dopo la vittoria in tre set contro il ... oasport.it