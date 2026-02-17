Jannik Sinner e Carlos Alcaraz clamoroso | come li beccano su un peschereccio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più simili a Roger Federer e Rafa Nadal. No, non stiamo parlando delle prestazioni tennistiche. Ci scuseranno i due campioni, ma non sono ancora al livello dei due mostri sacri della racchetta. Anche se non è detto che in futuro il quadro possa mutare. Ma in termini di rapporti umani - quindi di amicizia - sono paragonabili allo svizzero e allo spagnolo. In fondo è questo che distingue il tennis da tanti altri sport, vedi il calcio. Rivali in campo, amici nella vita. E perché no, anche compagni di pesca. Sinner e Alcaraz si sono ritrovati insieme in occasione del torneo 500 in Qatar. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Jannik Sinner, clamoroso: mani in tasca, con chi lo beccano

Ranking ATP (2 febbraio 2026): Carlos Alcaraz allunga su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti in top-5Dopo gli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz allunga ulteriormente sul rivale Jannik Sinner nella classifica ATP.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Courier e il paragone tra i big del passato e Sinner e Alcaraz: Jannik e Carlos non sono come loro. Non ti senti sicuro…; Prima Doha, poi gli Usa: i prossimi impegni di Sinner (su Sky); Courier: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non hanno punti deboli; Sinner, l'ultima beffa dal ranking Atp: Carlos Alcaraz gli sta per togliere un altro record.

Sinner e Alcaraz a pesca insieme a Doha: sorrisi e grandi risate con Medvedev e RublevAlla vigilia del torneo in Qatar, Jannik e gli altri tre tennisti sono stati protagonisti di una simpatica attività nelle acque del Golfo Persico ... corrieredellosport.it

Sinner e Alcaraz, non solo tennis: i due rivali pescano insieme a Doha e si danno appuntamento in finaleJannik e Carlos sono protagonisti nel torneo 500 in Qatar e potrebbero affrontarsi in finale, ma intanto hanno vissuto insieme un'esperienza fuori dal campo con Medvedev e Rublev ... corriere.it

Jannik Sinner Fans facebook

Jannik Sinner, impegnato a Doha, ha parlato di Milano-Cortina, dichiarando il suo vivo interesse per le Olimpiadi, soprattutto per lo sci, al punto da aver persino modificato i suoi programmi di allenamento Nel pomeriggio l'azzurro ha affrontato al primo turn x.com