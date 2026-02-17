Jannik Sinner e Carlos Alcaraz clamoroso | come li beccano su un peschereccio
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati sorpresi su un peschereccio, e questa scoperta ha fatto il giro dei media. I due giovani campioni sono stati visti, infatti, mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione nei pressi della costa spagnola, durante una gita tra amici. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni pescatori locali, che li hanno riconosciuti e hanno scattato alcune foto.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più simili a Roger Federer e Rafa Nadal. No, non stiamo parlando delle prestazioni tennistiche. Ci scuseranno i due campioni, ma non sono ancora al livello dei due mostri sacri della racchetta. Anche se non è detto che in futuro il quadro possa mutare. Ma in termini di rapporti umani - quindi di amicizia - sono paragonabili allo svizzero e allo spagnolo. In fondo è questo che distingue il tennis da tanti altri sport, vedi il calcio. Rivali in campo, amici nella vita. E perché no, anche compagni di pesca. Sinner e Alcaraz si sono ritrovati insieme in occasione del torneo 500 in Qatar. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sinner e Alcaraz a pesca insieme a Doha: sorrisi e grandi risate con Medvedev e RublevAlla vigilia del torneo in Qatar, Jannik e gli altri tre tennisti sono stati protagonisti di una simpatica attività nelle acque del Golfo Persico ... corrieredellosport.it
Sinner e Alcaraz, non solo tennis: i due rivali pescano insieme a Doha e si danno appuntamento in finaleJannik e Carlos sono protagonisti nel torneo 500 in Qatar e potrebbero affrontarsi in finale, ma intanto hanno vissuto insieme un'esperienza fuori dal campo con Medvedev e Rublev ... corriere.it
