Carlos Alcaraz sfogo clamoroso | Ho un bersaglio sulla schiena

Carlos Alcaraz ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells dopo una partita che ha richiesto uno sforzo maggiore del previsto. Durante l’incontro, il tennista ha espresso un forte sfogo, dichiarando di sentirsi sotto pressione e di avere un

Carlos Alcaraz ha conquistato con qualche difficoltà in più del previsto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero uno al mondo si è imposto in rimonta contro il francese Arthur Rinderknech, 26° nel ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 6-2. Il prossimo avversario dello spagnolo sarà il norvegese Casper Ruud. "A dire il vero, a volte mi stanco di giocare a ogni turno come se avessi di fronte Roger Federer - si è sfogato il numero uno al mondo -. Provo la netta sensazione che contro di me tutti giochino a un livello davvero folle. E non so se sbaglio, ma ho sempre la sensazione di avere un bersaglio sulla schiena . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

