Carlo Conti sbarca su TikTok effetti esilaranti e boom di follower in un solo giorno

Un noto conduttore televisivo ha deciso di approdare sulla piattaforma TikTok, pubblicando contenuti caratterizzati da un tono ironico e divertente. Nel primo giorno di presenza ha registrato un rapido aumento di follower, attirando l’attenzione degli utenti con video che utilizzano effetti esilaranti. La sua presenza sulla piattaforma ha generato curiosità tra gli utenti e ha portato a un immediato successo online.

(Adnkronos) – Carlo Conti sbarca su TikTok e lo fa con ironia, trasformandosi in un perfetto tiktoker. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha aperto, su consiglio del figlio Matteo, un profilo sulla piattaforma dedicata ai video. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un video selfie: "Da oggi sono ufficialmente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Carlo Conti ci ha regalato un Sanremo della restaurazione ma virale su TikTokCanzoni poco memorabili per questo Sanremo 2026: la vittoria di Sal Da Vinci premia quella che più è entrata nell'immaginario e nelle teste in questi... Gio Scotti, l’influencer da 2 milioni di follower su TikTok: immagini choc modificate con l’intelligenza artificialeParma, 16 gennaio 2026 – Oltre due milioni di follower su TikTok, quasi 700mila su Instagram e un’immagine che ora è stata trasformata con... Tutto quello che riguarda su Carlo Conti Temi più discussi: Rai, tensione tra i big: Bruno Vespa attacca Milo Infante (che replica in diretta), Fiorello s'infuria per la puntata sbagliata; Sfida Amici-Canzonissima, Fiorello (spietato) ‘punge’ Pier Silvio Berlusconi: Siamo abituati a randellare; Belve fa il colpaccio, anche Carlo Conti fra le vittime di Francesca Fagnani. Anteprima; Stasera arriva sul palco dell' Odeon Il Piano B. Belve conquista Carlo Conti tra gli ospiti di Francesca FagnaniBelve torna su Rai2: Francesca Fagnani intervista Carlo Conti Il primo martedì di aprile su Rai2 torna Belve, il talk d’interviste taglienti ideato e ... assodigitale.it Carlo Conti su Sanremo 2026: Questo sarà l’ultimo. Poi rivela chi porterà con sé all’AristonSanremo 2026 si avvicina sempre di più e ormai mancano poco più di 48 ore all’avvio dell’attesissima 76° edizione del Festival. E mentre nella cittadina ligure si scaldano i motori per questa nuova ... dilei.it Nuovo trio! E Panariello dov'è Carlo Conti, Achille Lauro e Leonardo Pieraccioni #Foto: Leonardo Pieraccioni - facebook.com facebook Mentre si discute su come ridurre i prezzi dell' #energia, anche al costo di impiegare risorse preziose mettendo a repentaglio i conti pubblici, l'Italia propone - e la Commissione approva - aiuti di stato per 6 miliardi di euro per l' #idrogeno verde x.com