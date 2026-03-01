Carlo Conti ci ha regalato un Sanremo della restaurazione ma virale su TikTok

Durante il festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha condotto una manifestazione che si può definire una sorta di restaurazione, attirando l’attenzione anche sui social media. Le canzoni in gara sono state giudicate poco memorabili, e la vittoria di Sal Da Vinci ha rispecchiato le preferenze del pubblico, che ha premiato la canzone più presente nelle conversazioni recenti. La manifestazione si è poi diffusa viralmente su TikTok.