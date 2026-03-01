Carlo Conti ci ha regalato un Sanremo della restaurazione ma virale su TikTok
Durante il festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha condotto una manifestazione che si può definire una sorta di restaurazione, attirando l’attenzione anche sui social media. Le canzoni in gara sono state giudicate poco memorabili, e la vittoria di Sal Da Vinci ha rispecchiato le preferenze del pubblico, che ha premiato la canzone più presente nelle conversazioni recenti. La manifestazione si è poi diffusa viralmente su TikTok.
Canzoni poco memorabili per questo Sanremo 2026: la vittoria di Sal Da Vinci premia quella che più è entrata nell'immaginario e nelle teste in questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carlo Conti vuole Brignone a Sanremo. Lei: "Io scio, non canto". Ma la Rai ci speraLei lo ha detto subito: "Io a Sanremo? No grazie, io faccio la sciatrice e rimango una sciatrice.
Leggi anche: A Sanremo ci sarà anche Bianca Balti, Carlo Conti annuncia il ritorno della top model: «Ci racconterà quest’anno di grande forza»
Tutti gli aggiornamenti su Carlo Conti.
Temi più discussi: Festival di Sanremo, Carlo Conti: Dopo 5 anni posso dire basta; Dopo Carlo Conti, si apre la corsa per il conduttore del futuro. E in pole c'è De Martino; Carlo Conti saluta Sanremo: Non ci sarò nel 2027. E arruola Ubaldo Pantani come co-conduttore; Sanremo 2026, Carlo Conti sulla guerra: Notizie terribili, ricordo Papa Francesco.
Francesca Vaccaro, chi è la moglie di Carlo Conti: età, matrimonio e figliFrancesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, è nata a Roma il 27 luglio 1972. Ex costumista della Rai, ha conosciuto Conti dietro le quinte di Domenica In, dove è scattato il colpo di fulmine. La loro st ... blitzquotidiano.it
Carlo Conti si scontra con una giornalista: «Poche donne in gara? Io scelgo le canzoni indipendentemente da chi le canta»Acceso confronto tra una giornalista e Carlo Conti in merito al tema della presenza femminile in questa 76° edizione del Festival di Sanremo 2026. La domanda fatta ... ilmessaggero.it
Carlo Conti ha scelto come scrivere l’ultima scena del suo Festival. E l’ha scritta bene, con classe, fiuto, scaltrezza e senso dello spettacolo, riabilitando il suo ultimo Sanremo mentre lo consegnava nelle mani del suo successore. - facebook.com facebook
Carlo Conti indossa la maschera di TonyPitony a Sanremo in un siparietto comico con Siani #rep #sanremo2026 x.com