Gio Scotti l’influencer da 2 milioni di follower su TikTok | immagini choc modificate con l’intelligenza artificiale

Gio Scotti, influencer con oltre due milioni di follower su TikTok e quasi 700mila su Instagram, è recentemente finito al centro di un episodio che coinvolge immagini modificate con l’intelligenza artificiale. Queste immagini, senza il suo consenso, sono state associate a simboli e contenuti della destra suprematista statunitense, sollevando questioni sulla diffusione di contenuti digitali e sulla responsabilità nelle piattaforme social.

