Gio Scotti l’influencer da 2 milioni di follower su TikTok | immagini choc modificate con l’intelligenza artificiale
Gio Scotti, influencer con oltre due milioni di follower su TikTok e quasi 700mila su Instagram, è recentemente finito al centro di un episodio che coinvolge immagini modificate con l’intelligenza artificiale. Queste immagini, senza il suo consenso, sono state associate a simboli e contenuti della destra suprematista statunitense, sollevando questioni sulla diffusione di contenuti digitali e sulla responsabilità nelle piattaforme social.
Parma, 16 gennaio 2026 – Oltre due milioni di follower su TikTok, quasi 700mila su Instagram e un’immagine che ora è stata trasformata con l’intelligenza artificiale e che è diventata, a sua insaputa, un’icona della destra suprematista statunitense. Le immagini dell’influencer Gio Scotti trasformate dall’AI. Lei è Giovanna Scotti, per il mondo TikTok @gioscotii, giovane influencer di Parma di 19 anni e come riporta la Gazzetta di Parma, improvvisamente, nelle immagini modificate con l'Intelligenza artificiale viene ritratta con copricapi fascisti e con il braccio alzato associata al simbolo dell'aquila della Repubblica sociale italiana, le viene fatta indossare la divisa delle SS nonostante lei, sia solita pubblicare semplicemente post su moda e life style ma mai su questioni politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'influencer parmigiana Gio Scotti vittima dell'AI: il suo volto usato dai neonazisti x.com
