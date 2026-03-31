Carla Bruni torna sul palco il total black con tocco rock a Parigi

Carla Bruni è tornata a esibirsi dal vivo a Parigi, indossando un completo nero con dettagli in stile rock. Non è spesso presente sui palchi, nonostante la musica continui a essere una componente significativa della sua vita. Le sue recenti apparizioni sono poche e distinte, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Sebbene la musica resti una parte molto importante della sua vita, le apparizioni sul palco di Carla Bruni sono oggi piuttosto rare. In seguito all’uscita del suo ultimo album omonimo, Carla Bruni, nel luglio 2020, la cantante si è allontanata dal clamore per dedicarsi quasi unicamente all’atmosfera intima e riservata degli studi di registrazione. Quando si tratta di un concerto di beneficenza, però, l’ex First Lady non si tira certo indietro. Ebbene, il Gala annuale della Fondazione per la Ricerca contro l’Alzheimer non ha certo fatto eccezione: l’ex top model si è nuovamente esibita presso lo storico teatro di Parigi, l’ Olympia, insieme a... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carla Bruni torna sul palco, il total black con tocco rock a Parigi Articoli correlati Carla Bruni conquista Parigi con un total black prezioso: il look pizzo e cristalliL’epica sfilata di Celia Kritharioti ha chiuso con il botto la Settimana della Moda parigina dedicata all’universo haute couture,... Monica Bellucci in total black, fascino senza tempo a ParigiA sessantuno anni compiuti, per molti Monica Bellucci è ancora il simbolo italiano della bellezza e della femminilità per eccellenza. Tutto quello che riguarda su Carla Bruni Temi più discussi: Carla Bruni rende omaggio a Paoli, 'Caro Gino, il mondo sarà triste senza di te'; Amici, stasera parte il Serale: i 17 allievi, le squadre, i prof, i giudici, il ruolo di Cattelan e ospiti prima puntata; San Giuseppe attraverso storia, arte e tradizioni; Carla Bruni omaggia Gino Paoli e il loro duetto 'Le ciel dans ma chambre'. Carla Bruni torna a vestire i panni della première dame di Francia, letteralmenteCarla Bruni è solo l'ultima delle celebrities che, per partecipare a un evento ufficiale, ha scelto di recuperare un abito già indossato in passato per un'occasione decisamente importante. Un trend ... vanityfair.it Carla Bruni torna a far la modellaEsce il 1 aprile il nuovo album di Carla Bruni, che ha deciso d’intitolare la sua ultima fatica Little french songs. Ma essere solo una cantante forse non basta alla signora Sarkozy. Non più ... 105.net Carla Bruni - facebook.com facebook Da Gianni Morandi a Mogol, da Carla Bruni a Francesco Baccini: amici e colleghi hanno condiviso aneddoti e memorie x.com