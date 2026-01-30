Carla Bruni conquista Parigi con un total black prezioso | il look pizzo e cristalli

La passerella di Parigi si è chiusa con un grande spettacolo, quando Celia Kritharioti ha presentato la sua collezione Primavera-Estate 2026. La stilista greca ha scelto di sorprendere ancora una volta, mescolando tessuti preziosi, linee fluide e contrasti audaci. La sfilata è stata un successo, lasciando il pubblico senza parole. Tra i modelli in passerella, Carla Bruni ha fatto il suo ingresso con un look total black impreziosito da pizzo e cristalli, catturando l’attenzione di tutti. La

L'epica sfilata di Celia Kritharioti ha chiuso con il botto la Settimana della Moda parigina dedicata all'universo haute couture, c'è da dirlo: la celebre stilista greca ha come tutti presentato la sua collezione Primavera-Estate 2026, lasciando ogni presente a bocca aperta, tra linee fluide, contrasti audaci, tessuti preziosi e accostamenti sorprendenti. In prima fila, a godersi lo spettacolo comodamente seduta accanto alle colleghe, c'era Carla Bruni la quale non ha certo perso l'occasione per confermarci di meritare il titolo di assoluta fashion icon.

