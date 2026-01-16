Monica Bellucci, all'età di 61 anni, continua a rappresentare l'eleganza e la bellezza italiana. La sua presenza in total black a Parigi sottolinea un fascino senza tempo, che supera le mode e si distingue per sobrietà e raffinatezza. Un’immagine che conferma il ruolo di Bellucci come icona di stile e femminilità, mantenendo intatta la sua naturale classe in ogni occasione.

A sessantuno anni compiuti, per molti Monica Bellucci è ancora il simbolo italiano della bellezza e della femminilità per eccellenza. E dalla sua lei non smette certo di dimostrarlo: da sempre estimatrice dello stile raffinato, senza eccessi di sorta, la diva ha di recente portato uno dei suoi completi classici e rigorosi in quel di Parigi, per un’evenienza speciale, ma aggiungendovi un tocco sensuale che non è certo passato inosservato. Monica Bellucci, il suo total black nasconde un sensuale colpo di scena: il look nel dettaglio. Con l’avvento delle tendenze del nuovo anno le trasparenze si stanno confermando al centro della scena: non più sinonimo di provocazione ma prezioso strumento di stile capace di valorizzare la silhouette e conferire grinta ai più caldi look invernali, l’elemento see through sta spopolando soprattutto in veste di elegantissimo sottogiacca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Monica Bellucci in total black, fascino senza tempo a Parigi

