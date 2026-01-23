Una petizione online, promossa da diverse organizzazioni sindacali, sta sensibilizzando l’opinione pubblica sulla crescente tariffa del ticket e sulla diminuzione dei servizi nella mensa interna del Franchini. Già quasi mille firme raccolte in pochi giorni, evidenziano l’interesse e la preoccupazione per una questione che riguarda il benessere di lavoratori e utenti. L’iniziativa sottolinea l’importanza di un confronto aperto e di un’attenzione costante alle esigenze del personale sanitario.

Ieri sera sfiorava già le mille firme la petizione (anche online) in difesa della cucina e della mensa interna del Franchini lanciata mercoledì da Cisl Fp, Nursind, Fials, Anaao Assomed, Fassid, Cisl Medici e Aaroi-Emac. E si fa rovente il clima politico attorno al destino del servizio. Le recenti dichiarazioni del segretario locale del Pd, Fontana, hanno infatti innescato una durissima reazione da parte del centro-destra, che lo accusano usare la sanità come terreno di scontro politico per coprire inefficienze della Regione. Chiedono anche risposte concrete e garanzie scritte sul futuro del presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il ticket cresce, i servizi calano"

