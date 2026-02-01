Sovraffollamento carceri Pesaro maglia nera con 95 detenuti di troppo

Pesaro ha il record di sovraffollamento tra le carceri italiane. Al carcere di Villa Fastiggi ci sono 241 detenuti, mentre la capienza ufficiale è di 156 posti. La situazione è critica e richiede interventi immediati.

Pesaro (foto, il carcere di Villa Fastiggi) è una specie di polveriera penitenziaria: 241 detenuti stipati in un carcere da 156 posti. Un sovraffollamento record del +54,48 per cento, il più alto di tutte le Marche. I detenuti nei sette istituti penitenziari delle Marche, quattro carceri e tre case di reclusione, sono 990, il 17,85 per cento in più della capienza regolamentare. Una crescita rispetto all'anno precedente, quando la percentuale in eccesso era del 9 per cento. I dati in questione sono stati presentati da Luigi Catelli, presidente della Corte d'Appello di Ancona, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario ad Ancona.

