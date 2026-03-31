Due minorenni evasi dall’istituto penale minorile del Pratello hanno fatto salire nuovamente il livello di allerta sulla sicurezza e le condizioni di detenzione nel centro di Bologna. La polizia penitenziaria ha espresso preoccupazione, suggerendo la necessità di trasferire i detenuti in altre strutture. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle criticità dell’impianto carcerario dedicato ai minori.

La relazione del Garante dei detenuti Antonio Ianniello: "Cantiere e sovraffollamento peggiorano il clima tra i detenuti". E gli agenti proclamano lo stato di agitazione L’evasione di due ragazzi detenuti nell’Istituto penale minorile del Pratello riaccende l’attenzione sulle condizioni del carcere minorile di Bologna. L’episodio ha spinto il Garante dei detenuti, Antonio Ianniello, a effettuare un nuovo sopralluogo lunedì sera, anticipando che “i segnali per una possibile e ulteriore deriva negativa già ci possono essere”. I due detenuti, arrestati qualche ora dopo l’evasione, avevano sfruttato l’impalcatura di un cantiere dei lavori di ristrutturazione che rende “la struttura un unico cantiere aperto” e che rende “un’unica impalcatura lo spazio della permanenza all’aria aperta” dei reclusi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Carcere minorile, "rischio deriva negativa" dopo la doppia evasione. Polizia penitenziaria: "Va sfollato"

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