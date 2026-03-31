Carburanti prezzi ancora in aumento | senza taglio accise diesel a livelli record

I prezzi dei carburanti in Italia continuano a crescere, anche se con aumenti più contenuti rispetto ai giorni precedenti. Il costo del diesel ha raggiunto livelli record, mentre il prezzo della benzina si mantiene stabile, ma comunque in aumento. La questione delle accise, che non sono state ancora ridotte, contribuisce a mantenere elevati i prezzi alla pompa.

Continuano a salire, seppur con incrementi contenuti, i prezzi dei carburanti in Italia. A trainare i rincari è l’andamento delle quotazioni internazionali del petrolio, in crescita nelle ultime settimane, mentre si avvicina una scadenza chiave: quella del taglio temporaneo delle accise, previsto fino al 7 aprile. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, senza questa misura i prezzi alla pompa avrebbero già raggiunto livelli estremi, con la benzina vicina ai 2 euro al litro e il gasolio oltre i 2,3 euro, un valore che rappresenterebbe il massimo storico, superiore anche ai picchi registrati durante la crisi energetica del 2022. Prezzi in lieve crescita su tutta la rete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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