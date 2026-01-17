Carabinieri arrivano dodici nuovi rinforzi Tre sottufficiali promossi al grado di maresciallo capo

Sabato 17 gennaio, nel Comando Provinciale di Ravenna, sono stati presentati dodici nuovi rinforzi per i Carabinieri, tra cui sei militari, un vice brigadiere e un appuntato. Durante la cerimonia, il comandante provinciale Andrea Lachi ha accolto ufficialmente i nuovi iscritti, rafforzando così il presidio sul territorio. Inoltre, tre sottufficiali sono stati promossi al grado di maresciallo capo, segnando un momento importante per la squadra.

Sabato mattina (17 gennaio), nel corso di una breve ma significativa cerimonia, alla presenza degli Ufficiali del Comando Provinciale di Ravenna, il comandante provinciale Andrea Lachi ha accolto sei nuovi militari, un vice brigadiere, un appuntato e quattro giovani carabinieri, destinati a rafforzare gli organici delle Stazioni nella Provincia. L'arrivo dei nuovi militari consentirà di potenziare ulteriormente l'attività di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto ai reati e di garantire una risposta sempre più tempestiva e qualificata alle esigenze di sicurezza dei cittadini della provincia di Ravenna.

